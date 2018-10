O Real Madrid confirmou o despedimento de Julen Lopetegui do cargo de treinador, na sequência dos maus resultados, nomeadamente da goleada sofrida ontem diante do Barcelona (5-1).Santiago Solari, que orientava os juvenis, vai assumir provisoriamente o cargo de técnico da equipa principal.No comunicado em que dá conta da decisão, o tricampeão europeu explicou-a com o objectivo de "mudar a dinâmica em que se encontra a equipa principal, quando ainda é possível alcançar os propósitos desta temporada".De resto, a nota deixa uma dura crítica ao antigo timoneiro do FC Porto: "a direcção entende que existe uma grande desproporção entre a qualidade do plantel - com 8 jogadores nomeados à Bola de Ouro, algo sem precedentes na história do clube - e os resultados obtidos até ao momento."Como a imprensa espanhola tem adiantado desde ontem, Antonio Conte é o desejado e deverá ser o próximo treinador do Real Madrid. Mas, para já, é Solari, ex-futebolista do clube, quem assume o barco.