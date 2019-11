Loução atravessou Continentes e Mosqueteiros para aterrar na Makro de Alfragide

A Makro foi ao Bricomarché buscar o novo diretor da primeira loja inaugurada em Portugal pela grossista alemã. No currículo, Nuno Loução já escreveu os nomes do Continente, Mosqueteiros, Ikea e Leroy Merlin.

Chama-se Nuno Loução e chega à Rua Quinta do Paizinho, em Alfragide, para dirigir aquela que foi a primeira loja da Makro em Portugal. O início da caminhada do gestor pelo mundo do comércio grossista e retalhista remonta ao ano 2000, com batismo na Sonae, onde esteve três anos como diretor da loja do Continente no centro comercial Colombo.