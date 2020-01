Em causa está a investigação do Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação, que revelou que Isabel dos Santos terá desviado mais de 100 milhões de dólares da Sonangol para o Dubai. E que terá "esvaziado" em menos de 24 horas a conta da petrolífera no EuroBic, em Lisboa. Isto um dia depois de ter sido exonerada do cargo de presidente da Sonangol.A responsável garante que o regulador está a "acompanhar a situação com muita atenção" e com a "tranquilidade que deve caracterizar o regulador", trabalhando "constantemente com vista à monitorização dos riscos que existem em cada momento no mercado". E que a "informação que foi disponibilizada é de enorme relevo para a CMVM"."Estamos a pedir esclarecimentos e a obter informação" que "nos permitirá perceber se há outras medidas que vamos adotar". Um pedido que está a ser feito junto de todas as auditoras das entidades envolvidas nesta investigação, mas também dos emitentes sob a sua supervisão, como é o caso da Nos e da Galp Energia, e ainda do EuroBic (que é supervisionado pela CMVM apenas no âmbito da intermediação financeira, já que é o Banco de Portugal que supervisiona a atividade bancária).Questionada se este processo pode levar à aplicação de sanções, Gabriela Figueiredo Dias explica que "está tudo em aberto" e que pode "levar a multas, sanções, processos de contraordenação ou perdas de idoneidade". Ou simplesmente "não levar a nada".