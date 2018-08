Luckia entra no jogo online em Portugal em Setembro

A espanhola Luckia prevê iniciar as suas operações no mercado do jogo online em Portugal e já em Setembro, com um projecto-piloto, não estando ainda definida uma data para o lançamento oficial da sua actividade. A empresa anunciou que recebeu a 30 de Julho as licenças necessárias para operar em Portugal.