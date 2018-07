Lucro da Altri dispara 77,6% para 73,8 milhões

A Altri encerrou o primeiro semestre com lucros de 73,8 milhões de euros, uma melhoria de 77,6% face aos 41,6 milhões registados em igual período no ano passado, informou esta quinta-feira a empresa em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.



As vendas subiram 16,3%, para os 378,4 milhões de euros, impulsionadas "pela subida dos preços de pasta BHKP nos mercados internacionais", refere a empresa liderada por Paulo Jorge Fernandes e João Borges de Oliveira.

As exportações ascenderam a 289,5 milhões de euros, representando 76,5% do total de vendas.

O resultado bruto de exploração (EBITDA) apresentou um crescimento de 55,4%, atingindo os 136 milhões de euros. A margem EBITDA melhorou em nove pontos percentuais, cifrando-se em 35,9%.

Os custos totais aumentaram 2%, para os 242,4 milhões de euros, destacando-se a subida de 8,6% nos fornecimentos de serviços externos (88,8 milhões) e o incremento de 4,5% nos custos com pessoal (16,9 milhões de euros). No entanto, o custo das vendas diminuiu 3,3%, fixando-se em 133,3 milhões de euros.

Os resultados antes de impostos aumentaram 107%, para os 104,7 milhões de euros, tendo os impostos pagos disparado 242%, para os 30,9 milhões.

A Altri investiu 40 milhões de euros nos primeiros seis meses do ano.

A empresa registava a 30 de Junho um valor de dívida líquida de 375,6 milhões de euros, o que representava "um acréscimo cerca de 10 milhões de euros face à dívida líquida registada no trimestre anterior".



(Notícia actualizada às 19:26)