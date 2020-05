A faturação, no entanto, teve um acréscimo de 26% no período em análise, para 75.452 milhões de dólares, contra os 59.700 milhões observados no ano anterior, o que se deveu ao impulso que a pandemia da covid-19 teve no negócio.



A queda no lucro da Amazon é justificada, apesar de a faturação ter subido, pelo aumento substancial dos custos operacionais, nomeadamente os que estão relacionados com vendas, armazenamento, tecnologia e marketing.



A Amazon revelou ainda que não vai ter lucros no segundo trimestre do ano fiscal, pois vai gastar em testes e proteção para os seus trabalhadores, devido à pandemia do novo coronavírus, os cerca de 4.000 milhões dólares de lucro operacional previsto.



Esta decisão foi mal acolhida na bolsa de Nova Iorque, com o título a perder 5,5% no "after-hours" para 2.338 dólares por ação.

