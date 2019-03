Lucro da Associação Mutualista cai 99% para 1,63 milhões

A Associação Mutualista Montepio Geral (AMMG) fechou 2018 com um resultado líquido de 1,63 milhões de euros, o que traduz uma queda de 99% face aos valores apresentados no ano anterior.





O resultado das contas individuais da instituição liderada por Tomás Correia citadas pelo Eco é justificado pelos créditos fiscais de mais de 800 milhões de euros. No entanto, como sublinha o site de economia, estes ativos por impostos diferidos evitaram, mais uma vez, que a mutualista registasse resultados negativos.





Em 2017, a instituição tinha alcançado lucros de 587,5 milhões de euros e impostos diferidos (DTA na sigla em inglês) no valor de 808,6 milhões derivados dos prejuízos fiscais e provisões para produtos mutualistas.





Segundo as últimas contas de 2018 que a associação vai apresentar em assembleia geral marcada para o final de março, a AMMG registou mais DTA mas num valor mais reduzido: 8,4 milhões de euros. Excluindo estas provisões teria registado prejuízos de mais de seis milhões de euros.





A instituição encerrou o período em análise com 612.607 associados, o que traduz uma perda de mil associados por mês e o valor mais baixo em cinco anos. Além de perder associados, AMMG também registou uma queda do financiamento ao ter captado 487 milhões de euros através dos vários produtos mutualistas que disponibilizam, o que traduz um recuo de 31,5%. A justificar a larga maioria destas perdas está o facto de o produto mutualista Capital Certo não ter estado disponível durante meio ano, o que gerou a perda de 200 milhões de euros, segundo o mesmo site.





De acordo com o plano de ação e orçamento para 2019, a associação mutualista espera encerrar o exercício com um resultado positivo de 44 milhões de euros.



