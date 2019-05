Lucro da Cofina cresce 16,4% apesar de quebra nas receitas

A Cofina, dona do Jornal de Negócios, Record e Correio da Manhã, fechou o primeiro trimestre deste ano com um resultado líquido de 871 mil euros, um valor que traduz um crescimento de 16,4% face ao mesmo período do ano passado.



As receitas totais atingiram 20,15 milhões de euros, uma queda de 3,1%, com as receitas de circulação a manterem-se nos 10,4 milhões de euros e as de publicidade a subirem 3,1%,devido ao contributo da CMTV, destacou o grupo de media em comunicado enviado à CMVM. Já os proveitos "provenientes de "produtos de marketing alternativo e outros", registaram uma redução de 16,7% "fruto da menor atividade de marketing", em grande parte porque no ano passado ter-se realizado o Mundial de Futebol, "o que envolveu mais ações de marketing alternativo", destacou a empresa liderada por Paulo Fernandes (na foto).





A justificar a melhoria do resultado líquido está a redução em 7,3% dos custos operacionais para os 17,1 milhões de euros.