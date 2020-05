A elétrica sublinha que os resultados do primeiro trimestre tiverem "um impacto reduzido" do período de confinamento que teve início a meio de março. A dívida líquida atingiu o valor mais baixo dos últimos 13 anos.

A EDP fechou o primeiro trimestre com um resultado líquido de 146 milhões de euros, o que representa um aumento de 45% face ao mesmo período do ano anterior, informou a elétrica em comunicado emitido à CMVM.A elétrica sublinha que os resultados em análise tiverem "um impacto reduzido do período de confinamento associado à pandemia Covid-19, que teve início nos nossos principais mercados em meados de março".O EBITDA seguiu a mesma tendência tendo subido 6% para 980 milhões de euros.No mesmo comunicado, a EDP lembra que estes resultados comparam com um período que tinha sido fortemente penalizadopor um volume de produção de energia hídrica anormalmente baixo. Em Portugal atingiu níveis 48% inferiors face à média histórica.

A empresa explica ainda que o resultado líquido deste primeiro trimestre foi penalizado "pelo impacto negativo não-recorrente da recompra da obrigação híbrida da empresa executada no período (-45 milhões de euros)". Excluindo este efeito e o pagamento da contribuição extraordinária sobre o setor energético (CESE) em Portugal no valor de 61 milhões de euros, o resultado líquido recorrente apresenta um crescimento de 51%, para 252 milhões de euros.





A EDP sublinha ainda que os resultados traduzem também o "impacto positivo da gestão proactiva da dívida nos últimos trimestres, num contexto de taxas de juro baixas e trajetória descendente das mesmas no Brasil no último ano, que contribuiu para uma redução do custo médio de dívida para 3,4%.