Lucro da Gazprom caiu 25% castigado pelo rublo

Os lucros da Gazprom recuaram 25% no ano passado, penalizados pela valorização do rublo face ao dólar e ao euro, anulando o efeito da subida nas vendas.

Bloomberg

O gigante russo do gás anunciou esta sexta-feira que os lucros no ano passado cifraram-se em 714,3 mil milhões de rublos (9.385 milhões de euros ao câmbio actual), uma quebra de 24,93% face a 2016. A valorização da moeda russa face às divisas norte-americana e europeia afectaram fortemente os resultados.

As vendas totais da empresa aumentaram 7%, ascendendo a 6,5 biliões de rublos (80 mil milhões de euros).

A empresa indicou que as vendas líquidas de gás cresceram em todas as áreas geográficas em que está presente.