Lucro da Glintt sobe 10% em 2018 para 560 mil euros

A Glintt teve um lucro de 560 mil euros no ano passado, uma subida de 10,3% face a 2017. Já o volume de negócios cresceu 21,5%.

A Glintt registou lucros de 560.390 euros em 2018, o que correspondeu a uma subida de 10,3% face ao ano precedente, informou esta sexta-feira a empresa de tecnologia e consultoria no comunicado das contas divulgado na CMVM.





Por seu lado, o volume de negócios ascendeu a 86,2 milhões de euros, ficando assim 21,5% acima dos 71 milhões registados em 2017.

"Esta evolução teve origem, principalmente, no mercado nacional, com um crescimento de 28%, embora também se tenha verificado uma evolução favorável da atividade internacional, nomeadamente em Espanha, o que contribuiu para que o volume de negócios obtido em mercados internacionais atingisse 24% do volume de negócios total", refere o documento da empresa liderada por Nuno Vasco Lopes.

Relativamente à composição do volume de negócios, verificou-se uma evolução favorável de 55,3% nas vendas e de 12,7% na componente da prestação de serviços, acrescenta.





O resultado operacional bruto (EBITDA) cifrou-se em 7,6 milhões de euros, o que traduz uma subida homóloga de 24,2%. A margem EBITDA foi de 8,9%.



A Glintt encerrou a sessão desta sexta-feira inalterada face à véspera, a valer 0,193 euros por ação.