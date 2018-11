Glintt

A Glintt alcançou 900 mil euros de lucro nos primeiros nove meses deste ano, uma subida de 2,1% face a igual período de 2017, informou esta sexta-feira a empresa de tecnologia e consultoria.O volume de negócios ascendeu a 62,7 milhões de euros, situando-se 22,9% acima dos 51,1 milhões registados nos primeiros nove meses de 2017.A empresa liderada por Nuno Vasco Lopes (na foto) assinala que "esta evolução teve origem, principalmente, no mercado nacional, embora também se tenha verificado uma evolução favorável da actividade internacional, nomeadamente em Espanha". A Glinnt refere que os mercados externos representaram 24% do volume de negócios total.A facturação do segmento de vendas aumentou 57,4%, para 16,9 milhões de euros, enquanto a prestação de serviços registou uma subida de 13,7%, para 45,8 milhões.O resultado operacional bruto (EBITDA) cifrou-se em 5,5 milhões de euros, o que traduz uma subida homóloga de 10,7%.