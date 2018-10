Lucro da Media Capital sobe 25% até Setembro

O grupo Media Capital alcançou 12,1 milhões de euros de lucro nos primeiros nove meses do ano, uma subida de 25% face a igual período em 2017, indicou esta segunda-feira a dona da TVI em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

As receitas operacionais avançaram 3%, para os 126 milhões de euros, tendo as receitas de televisão subido 2%, para 103,8 milhões, enquanto as receitas de produção audiovisual registado o maior aumento – 12% - ascendendo a 23,3 milhões de euros.



O EBITDA cresceu 8%, até aos 24,5 milhões de euros, tendo os gastos operacionais aumentado 2%, fixando-se em 101,5 milhões de euros.

As receitas publicitárias da Media Capital aumentaram 2% face ao período homólogo, cifrando-se em 84,5 milhões de euros.

Por segmentos, a televisão registou 103,85 milhões de euros de receitas operacionais, um incremento de 2%, tendo as receitas publicitárias neste segmento crescido 1%, para os 69 milhões de euros. Os gastos operacionais aumentaram 3%, para 85 milhões, o que levou a uma queda de 5% no EBITDA, que se situou em 18,8 milhões de euros.

Na produção audiovisual as receitas cresceram 12%, para 23,3 milhões de euros e os gastos operacionais apenas subiram 3%, para 23 milhões. Desta forma, o segmento apresenta um EBITDA positivo de 265 mil euros, valor que compara com os 1,6 milhões de euros negativos registados em Setembro de 2017.

Na rádio, as receitas aumentaram 5%, com as receitas publicitárias a subirem 3%, enquanto os gastos operacionais caíram 3%. O EBITDA deste segmento cifrou-se em 4,56 milhões de euros, mais 25% do que um ano antes.

A dívida líquida da Media Capital diminuiu em 17,7 milhões, ou 16%, face a Setembro do ano passado e situa-se em 93,1 milhões de euros.



(notícia actualizada às 17:04 com mais informação)