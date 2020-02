No Japão as vendas de veículos recuaram 6,9%, na China cederam 0,4%, na América do Norte reduziram-se em 10,2% e na Europa afundaram 16,2%.



O resultado operacional, por sua vez, caiu 82,7% para 455 milhões de euros.



A multinacional disse, entretanto, que no terceiro trimestre do ano fiscal, Nissan Motor teve prejuízos de 218 milhões de euros, contra um lucro obtido no mesmo trimestre do ano fiscal anterior.



As vendas trimestrais, entre 01 de outubro de 2019 a 31 de dezembro de 2019, caíram 18% face ao trimestre homólogo anterior.



O presidente e presidente executivo do fabricante japonês, Uchida, disse que reviram em baixa os cálculos iniciais em termos de perspetivas das vendas e que estimam agora que durante o ano fiscal diminuam em 8,4%, contra uma queda de 3,6% prevista em novembro do ano passado.



Quanto ao mercado chinês, as vendas devem cair 1,1%, sem ter ainda em conta o impacto do Covid-19 (o novo coronavírus) que apareceu na cidade chinesa de Wuhan em janeiro passado, e que gerou sérios problemas na cadeia de produção da Nissan no país.



A Nissan Motor calcula que vai encerrar o ano fiscal de 2019 com 5,05 milhões de veículos vendidos, menos 3,6% que o cálculo feito em novembro passado e menos 8,4% que o número de carros vendidos no exercício de 2018.



"Lamento dizer que os resultados são piores que o esperado", disse o responsável máximo da administração da Nissan Motor, Makoto Uchida, na apresentação dos resultados na sede principal da multinacional, na cidade de Yokohama, a sul de Tóquio.A Nissan Motor referiu ainda que, nos nove primeiros meses terminados em dezembro do ano passado, as vendas globais caíram 8,1%, para 3,7 milhões de veículos e que as receitas diminuíram 12,5%, para 62.850 milhões de euros, na comparação com idêntico período do ano fiscal de 2018.