ucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização) caiu 32,9% para 979 milhões de reais, que compara com 1,459 mil milhões de reais registados no mesmo período do ano passado.



Entre julho e setembro deste ano, a empresa teve um investimento ("capex") de 2,065 milhões de reais, devido à implementação de fibra ótica.



"No trimestre, a empresa acelerou os investimentos em fibra para levar banda larga de altíssima velocidade até a casa do cliente, oferecendo uma melhor experiência, dando sequência à estratégia de rentabilizar o segmento", disse a empresa, em comunicado, acrescentando que "o projeto de expansão de Fibra (FTTH) está a apresentar resultados consistentes".



A Oi reportou ainda uma queda de 12,8% dos clientes de telecomunicações fixas no segmento residencial e "segue o processo de retração da procura do mercado e a sua crescente substituição pela telefonia móvel".



No mês passado, a

A empresa, que conta com a Pharol como acionistas, acrescentou que o EBITDA recorrente (lespanhola Telefónica revelou que já deu início às negociações com a empresa brasileira para a compra da rede móvel. O CEO do grupo Telefónica, Ángel Vilá, anunciou que a operadora Oi já iniciou o processo para vender o negócio no Brasil e que estará a entrar em contacto com os candidatos a este investimento, um grupo no qual a Telefónica se inclui.