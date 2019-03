Lucro da REN cai 8,1% penalizado pela taxa sobre a energia

A REN fechou 2018 com lucros de 115,7 milhões de euros, o que equivale a uma queda de 8,1% face ao registado no ano anterior. Os resultados líquidos ficaram assim em linha com o esperado pelos analistas consultados pela Bloomberg.

Em comunicado a empresa liderada por Rodrigo Costa justifica esta queda com "uma maior taxa de imposto efetiva a qual, com a manutenção da Contribuição Especial para o Setor Elétrico, ascendeu a 42%".

O EBITDA situou-se nos 492,3 milhões de euros, um ligeiro aumento de 1%, impactado pela consolidação da aquisição da REN Portgas e pela Electrogas.

A REN sublinha ainda que em 2018 o custo médio da dívida recuou para 2,2%, um número que compara com os 2,5% registados em 2017. No final do ano passado a maturidade média da dívida ficou em 4,35 anos e reduziu a dívida líquida em 103 milhões de euros.

No que toca ao investimento, houve uma desaceleração em novas infraestruturas de gás e eletricidade o que justifica a queda do capex em 33,6% para 121,9 milhões no ano passado. No entanto, a empresa espera que este ano o investimento volte a aumentar.



O conselho de administração da REN vai propor um pagamento de um dividendo de 17,1 cêntimos por ação. Um valor que está em linha com a política de dividendos anunciada no último Capital Markete Day.



(Notícia atualizada às 17:12 com mais informação)