Já o resultado operacional, se descontadas as despesas extraordinárias, subiu 15%, o que está relacionado com as medidas de reestruturação.



Os custos das medidas de restruturação ascenderam a 1.100 milhões de euros e foram contabilizados, sobretudo, no primeiro trimestre do ano passado.



A SAP reviu em alta as previsões da faturação e do lucro para 2020 e prevê um volume de negócios entre 29.200 e 29.700 milhões de euros (29.200 milhões de euros previstos anteriormente) devido ao crescimento da subscrição dos seus serviços na nuvem.







A SAP referiu ainda em comunicado que o resultado operacional recuou 21% no ano passado, para 4.495 milhões de euros, mas que a faturação aumentou 12% para 27.553 milhões de euros.As receitas de licenças de softwaree subscrição de serviços informáticos na rede e apoio à nuvem ('cloud') subiram em 12% em 2019, para 23.014 milhões de euros.