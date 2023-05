Lucro da Sonaecom encolhe 75% para 5,2 milhões de euros no primeiro trimestre

A Sonaecom fechou o primeiro trimestre do ano com lucros de 5,2 milhões de euros, o que traduz uma queda de 75% face ao mesmo período do ano passado, segundo o comunicado emitido esta segunda-feira à CMVM.





O grupo justifica o resultado com os impactos cambiais "no justo valor do portfólio registado nos resultados indirectos". Esta última rubrica registou um valor negativo de 2,7 milhões de euros, "maioritariamente justificado pela evolução das taxas de câmbio e consequente impacto na valorização do portfólio da Bright".

No mesmo período do ano passado, os resultados indirectos tinham sido positivamente impactados "pelos ajustamentos ao justo valor de alguns ativos do portfólio, nomeadamente da Cybersixgill", lê-se no mesmo comunicado.





O volume de negócios consolidado situou-se em 4 milhões de euros, uma subida de 7,4%impulsionada quer pela área de media do grupo quer pela Bright Pixel.





Já o EBITDA diminuiu 3 milhões para 6,5 milhões de euros no mesmo período em análise devido ao registo de mais-valias no ano anterior, "mas também devido à contribuição das empresas consolidadas pelo método de equivalência patrimonial que diminuiu para 7,9 milhões (8,9 milhões no primeiro trimestre de 2022), principalmente impulsionado pela Nos em resultado de um nível mais elevado de D&A e dos resultados financeiros", detalha o grupo. A Sonaecom detém 26% do capital social da operadora de telecomunicações liderada por Miguel Almeida.





Na área de media, a Sonaecom detém o jornal Público que no primeiro trimestre do ano teve "um desempenho positivo das assinaturas online e conteúdos" que resultou num aumento de 4% dos proveitos. Porém, apesar desta melhoria, a empresa destaca que o aumento dos custos directos desde o segundo trimestre de 2022, principalmente no papel e energia, contribuíram para uma queda da rentabilidade quando comparado ao primeiro trimestre no ano passado.



A Sonaecom destaca ainda que a Bright Pixel - unidade do Grupo Sonae direcionada para o investimento através de fusões e aquisições em empresas tecnológicas nas áreas de telecomunicações e retalho - continuou a expandir seu portfólio " a bom ritmo, investindo 14 milhões em 3 novas participações minoritárias nos segmentos de infraestruturas digitais e cibersegurança".



