Lucro do BBVA diminui 15,2% para 3.667 milhões de euros

O lucro do BBVA caiu 15,2% até setembro, para 3.667 milhões de euros, face a igual período de 2018, devido à deterioração dos ativos financeiros por causa do aumento das provisões nos Estados Unidos e na Turquia.

O banco refere em comunicado enviado à Comissão Nacional do Mercado de Valores (CNMV), em Espanha, que, no período em análise, não contabilizou quaisquer receitas extraordinárias, o que aconteceu em idêntico período do ano passado com a venda do BBVA Chile.