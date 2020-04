Lucro do Credit Suisse dispara 75% e banco faz provisões massivas

O banco suíço reportou lucros de 1,31 mil milhões de francos suíços entre janeiro e março, que compara com os 749 milhões que haviam sido registados no primeiro trimestre do ano passado.

O banco Credit Suisse registou um aumento de 75% nos lucros relativos aos primeiros três meses do ano, comparando com o mesmo período do ano anterior. Contudo, esta subida foi acompanhada da decisão de fazer provisões também muito generosas, precavendo os efeitos do surto de covid-19.





