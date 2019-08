Lucro do Crédito Agrícola sobe 16% para 74 milhões de euros no primeiro semestre

No primeiro semestre deste ano, o Grupo Crédito Agrícola obteve um resultado líquido de 74,4 milhões de euros, o que representa um aumento de 15,9% comparativamente com igual período de 2018.

Em nota enviada às redações, o grupo revela ainda que o banco Caixa Crédito Agrícola contribuiu para este resultado com lucros de 63,2 milhões de euros, valor que configura um crescimento de 8,2% face ao mesmo período do ano passado.

E acrescenta que a instituição conseguiu aumentar em 7% para 10,3 mil milhões de euros a carteira de crédito a clientes nos últimos 12 meses, uma clara melhoria relativamente à quebra de 1,5% verificada no período homólogo.

O Grupo reporta também uma melhoria ao nível do volume de malparado, com o rácio de créditos em incumprimento a fixar-se nos 9,7% até junho, o que compara com os 13,4% registado um ano antes e com os 10,4% verificados no final do ano passado.

Em sentido inverso, a margem financeira (diferença entre juros pagos e cobrados) caiu 6,3%, uma diminuição de 10,8 milhões de euros face ao primeiro semestre de 2018.