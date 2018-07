Lucro do El Corte Inglés aumenta 25% para 202 milhões

Bloomberg

O grupo espanhol El Corte Inglés registou 202 milhões de euros de lucro no exercício fiscal findo a 28 de Fevereiro, uma subida de 25% e o valor mais elevado dos últimos quatro anos, anunciou esta quarta-feira o retalhista espanhol.

O EBITDA cresceu 7,4% para 1.054 milhões de euros, enquanto as vendas ascenderam a 15.935 milhões de euros, mais 2,8% do que no exercício anterior.

O "gigante" da distribuição espanhola, que também está presente em Portugal, investiu 425 milhões de euros no exercício. O grupo é o maior empregador privado em Espanha, com mais de 92 mil funcionários.