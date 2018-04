O Banco Industrial e Comercial da China (ICBC), maior banco do mundo em termos de activos, anunciou esta sexta-feira ter fechado os primeiros três meses do ano com lucros de 78,8 mil milhões de yuan (10.245 milhões de euros, ao câmbio actual), mais 4% do que um ano antes.Analistas ouvidos pela Reuters antecipavam um crescimento de 5,8% nos lucros do gigante financeiro.O crédito malparado ascendia a 225 mil milhões de yuan (29.252 milhões de euros) no final de Março, mais quatro mil milhões de yuan (520 milhões de euros) do que o registado em Dezembro.