Lucro da Novabase sobe 15% no semestre

A Novabase encerrou a primeira metade do ano com lucros de 1,4 milhões de euros, mais 15% do que um ano antes se excluirmos a mais-valia registada com a venda do negócio de Infrastructures & Managed Services (IMS) à Vinci Energies, em Janeiro de 2017.

Incluindo a operação avaliada em 44 milhões, a empresa tecnológica liderada por João Nuno Bento desde o final de Maio apresentou uma quebra de 64% face aos 3,9 milhões de euros de lucros alcançados no primeiro semestre do ano passado.

O volume de negócios recuou 5%, para os 69,1 milhões de euros, enquanto o resultado bruto de exploração (EBITDA) caiu 39%, para 3,3 milhões.

A empresa considera que os resultados ficaram "em linha com as expectativas", embora reconheça "uma degradação da rentabilidade sobretudo devido às dificuldades operacionais num projecto internacional na área de Business Solutions".

O volume de negócios no mercado português aumentou 10%, para 31,9 milhões de euros, enquanto o contributo internacional sofreu uma quebra de 14,3%, para os 37,2 milhões.

A empresa diz manter-se "empenhada" em alcançar os objectivos traçados para 2018, reconhecendo que isso "se afigura desafiante". A Novabase traçou como metas para este ano um volume de negócios de 140 milhões de euros e um EBITDA de oito milhões de euros.