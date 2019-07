Lucro semestral da Cofina cresce 14% para três milhões

A Cofina obteve três milhões de euros de lucro no primeiro semestre deste ano, uma subida de 14,1% face a igual período de 2018. A quebra nas receitas foi compensada com uma descida nos custos.

A Cofina, dona do Jornal de Negócios, Record e Correio da Manhã, encerrou a primeira metade do ano com lucros de três milhões de euros, mais 14,1% do que havia registado nos seis primeiros meses de 2018, informou esta quarta-feira a empresa em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

As receitas operacionais cifraram-se em 42,7 milhões de euros, o que traduz uma quebra homóloga de 3,8%. As receitas de publicidade decresceram 1,9%, para 12,8 milhões de euros, apesar da subida de mais de 60% na CMTV, enquanto as receitas de circulação caíram 1,3%, cifrando-se em 20,95 milhões. Já os "produtos de marketing alternativo e outros", registaram uma redução de 11,7% nas receitas "fruto da menor atividade de marketing", em grande parte por no ano passado ter-se realizado o Mundial de Futebol, "o que envolveu mais ações de marketing alternativo", destacou a empresa liderada por Paulo Fernandes (na foto).





Nos primeiros seis meses do ano, os custos operacionais diminuíram 6,9%, passando de 37,5 milhões no primeiro semestre de 2018 para 34,95 milhões de euros.