Lucro semestral da Glintt sobe 2,1% com volume de negócios a crescer 24,6%

A Glintt fechou o primeiro semestre deste ano com lucros de 749 mil euros, uma subida de 2,1% face aos 734 mil euros obtidos na primeira metade de 2017. O volume de negócios ascendeu a 41 milhões de euros, mais 24,6% do que no período homólogo.