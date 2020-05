O grupo explica a quebra nos lucros, "na sua quase totalidade, com a quebra de cerca de 30% dos preços de pasta nos mercados internacionais, uma vez que as restantes rubricas se mantiveram em níveis equiparáveis".

Em comunicado à CMVM, a Altri adianta que os custos totais operacionais ascenderam a 132,5 milhões de euros, o que corresponde a um decréscimo de 0,2%, face ao período homólogo.



O EBITDA total situou-se em 33,1 milhões de euros, um decréscimo de cerca de 55,5% face ao EBITDA registado no mesmo período ano anterior. Em termos de segmentos, o EBITDA das unidades de produção de pasta ascendeu a 25,4 milhões de euros e o gerado pelas unidades de produção de energia através de biomassa atingiu 7,8 milhões de euros.



O grupo nota ainda que, apesar da maior quantidade de pasta produzida e vendida, as receitas totais atingiram 165,7 milhões de euros, o que corresponde a um decréscimo de cerca de 20% face ao período homólogo de 2019. "O aumento de produção e de venda de pasta são foram assim suficientes para anular a referida quebra do preço da pasta nos mercados internacionais", afirma o grupo, salientando que neste primeiro trimestre o preço médio de mercado da pasta papeleira (BHKP) foi de 616 euros por tonelada, um valor inferior em 29,5% face ao preço verificado no período homólogo de 2019.



Até março, as receitas totais associadas às unidades de produção de pasta ascenderam a cerca de 143,8 milhões de euros, enquanto as associadas às unidades de produção de energia através de biomassa somaram 21,8 milhões de euros, o que corresponde a um crescimento de 70% em relação ao primeiro trimestre de 2019.



Durante o primeiro trimestre, a Altri produziu 282,3 mil toneladas de pastas. Das 287,2 mil toneladas vendidas, as exportações somaram 248,7 mil toneladas, o que corresponde a 87% das vendas totais. Em termos monetários, as exportações trimestrais ascenderam a 114,5 milhões de euros.



O investimento líquido total do grupo foi de cerca de 9,7 milhões de euros. A dívida líquida nominal remunerada em 31 de março de 2020 ascendia a 491 milhões de euros, o que corresponde a um decréscimo de cerca de 21,7 milhões de euros face a 31 de dezembro de 2019.

Grupo reagenda investimento devido à covid-19

Relativamente ao impacto da pandemia, o grupo salienta, no comunicado, que "desde muito cedo, procedeu à implementação de um conjunto de medidas de prevenção, controlo e vigilância desta infeção", adiantando que em resultado das medidas "estima-se um impacto negativo na demonstração dos resultados no montante de, aproximadamente, 250 mil euros (incluindo os gastos com pessoal, nomeadamente, turnos e horas extra, bem como, despesas de deslocação, donativos, equipamentos de proteção, gastos com a contratação de empresas especializadas na desinfeção de espaços, entre outros)".



A Altri adianta ainda que "procedeu de forma cautelosa a um processo de revisão e avaliação interna sobre os investimentos que tinha planeado para o exercício de 2020, reavaliando o custo benefício destes projetos em carteira, bem como a sua exequibilidade, tendo em consideração a realidade atual". Dessa revisão, decidiu "reagendar a realização de alguns projetos no montante de, aproximadamente, 9 milhões de euros".