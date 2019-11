Lucros da Altri caem para 90,7 milhões até setembro

As receitas totais do grupo somaram, nos primeiros nove meses do ano, 582 milhões de euros, tendo as exportações atingido os 417 milhões. O resultado líquido diminuiu, em termos homólogos, mais de 24%.

A Altri registou, nos primeiros nove meses do ano, um resultado líquido de 90,7 milhões de euros, o que revela um recuo de 24,7% face aos 120,4 milhões registados no mesmo período do ano passado.





Na apresentação dos resultados do terceiro trimestre, o grupo salienta que "continuou a verificar-se, tal como já vinha acontecendo, uma descida contínua do preço de venda da pasta BHKP".



As receitas totais da produtora de pasta de papel, até setembro, atingiram 582 milhões de euros, em linha com as vendas de 583 milhões verificadas no mesmo período do ano passado.



O EBITDA do grupo situou-se nos 197 milhões de euros, correspondendo a um decréscimo de 9,7%, com a margem EBITDA a alcançar 33,8%.



Na apresentação dos resultados do terceiro trimestre, a Altri salienta que produziu cerca de 831 mil toneladas de pasta, tendo colocado nos mercados externos 705 mil toneladas, traduzindo-se numa receita de 417 milhões de euros.