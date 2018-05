Lucros da Altri crescem mais de 90% para 32,6 milhões até Março

A Altri registou no primeiro trimestre deste ano um resultado líquido de 32,6 milhões de euros, o que significa uma subida de 90,6% face aos 17,1 milhões apresentados no período homólogo de 2017.





Em comunicado, a empresa co-liderada por Paulo Fernandes e João Borges de Oliveira salienta ainda o acréscimo de 8,5% das receitas até Março, para 173,4 milhões de euros, o que explica sobretudo pela subida dos preços de pasta nos mercados internacionais.





O grupo reforçou, neste período, o seu perfil exportador, tendo o volume de vendas para os mercados internacionais atingido 131,7 milhões de euros, o que representa mais 5,9% face ao mesmo período de 2017.





Como refere, no primeiro trimestre foram produzidas cerca de 257,1 mil toneladas de pasta, menos 2,7% do que no mesmo período do ano anterior, redução que a empresa justifica com "as limitações à produção impostas à Celtejo pelas autoridades ambientais".





Os custos operacionais do grupo recuaram, por seu lado, 8% para 110,1 milhões. O EBITDA atingiu 63,3 milhões de euros, mais 57,7% do que em Março de 2017.





O resultado financeiro fixou-se num gasto líquido de 1,9 milhões de euros, o que representou um decréscimo de cerca de 59% face ao quarto trimestre do ano passado "devido essencialmente ao impacto das diferenças cambiais", explica.





O investimento líquido total realizado pelas unidades industriais do grupo - da Celbi e Celtejo - atingiu os 23,4 milhões de euros



O endividamento nominal remunerado ascendia a 365,2 milhões de euros, o que corresponde a um decréscimo de cerca de 67 milhões face à dívida líquida regista no período homólogo.





Para o segundo trimestre deste ano, o grupo afirma esperar um crescimento das vendas.