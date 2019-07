Lucros da Altri recuam 8,1% para 68 milhões

A produtora de pasta de papel registou um aumento de 7,6% das receitas totais na primeira metade do ano. As exportações geraram receitas de 301 milhões de euros.

A Altri registou, no primeiro semestre deste ano, um resultado líquido de 67,9 milhões de euros, o que revela um recuo de 8,1% face aos 73,8 milhões de euros registados no mesmo período do ano passado, anunciou o grupo em comunicado à CMVM.