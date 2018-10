Lucros da Altri sobem para 120 milhões até Setembro

A produtora de pasta de papel registou um aumento do volume de negócios nos primeiros nove meses do ano para 583,6 milhões de euros. O investimento até Setembro soma 55 milhões de euros.

A Altri registou, nos primeiros nove meses do ano, um resultado líquido de 120,4 milhões de euros, valor que compara com os 68 milhões alcançados no ano anterior, ou seja, mais 77%, anunciou a empresa em comunicado à CMVM.



Só no terceiro trimestre, os lucros da produtora de pasta de papel atingiram os 46,6 milhões de euros, o que significa um aumento de 76,3% face aos 26,4 milhões registados no período homólogo de 2017.



As receitas totais da Altri no terceiro trimestre atingiram 205 milhões de euros, mais cerca de 24%. No conjunto dos primeiros nove meses a empresa registou um volume de negócios de 583,6 milhões de euros, o que revela um crescimento de 18,9%.



Nos mercados externos o grupo colocou 705,4 mil toneladas de pasta desde o início do ano, tendo o volume de exportações atingido 451 milhões de euros. Só no terceiro trimestre, as exportações da empresa aumentaram 28% para 178,7 milhões de euros.



Em termos acumulados, durante os primeiros nove meses deste ano as unidades industriais do grupo produziram cerca de 814,7 mil toneladas de pastas e as vendas totais ascenderam a 797,1 mil toneladas de pasta.



Só no terceiro trimestre os custos totais, excluindo amortizações, custos financeiros e impostos ascenderam a cerca de 123 milhões de euros. Já o EBITDA atingiu 82,01 milhões de euros, mais cerca de 53% em termos homólogos.



O investimento líquido total realizado até Setembro pelas unidades industriais ascendeu a cerca de 55 milhões de euros. O endividamento nominal remunerado deduzido de disponibilidades da Altri em 30 de Setembro era de 355,1 milhões de euros, o que corresponde a uma diminuição de cerca de 20,5 milhões de euros face à dívida líquida registada no trimestre anterior.