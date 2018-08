Lucros da Corticeira Amorim aumentam 9,2% com subida das vendas

A Corticeira Amorim obteve lucros de 41,2 milhões de euros no primeiro semestre deste ano, o que representa um aumento de 9,2% face ao mesmo período de 2017, anunciou a empresa em comunicado à CMVM.





As receitas subiram 12,7% para 399,9 milhões de euros, registando um aumento superior aos dos custos (+6,4%), o que explica a subida de 9,6% no EBITDA, para 77,4 milhões de euros.





A empresa explica que para a subida das vendas contribuiu "o crescimento da actividade e a integração da Bourrassé e da Elfverson que, em conjunto, mais que compensaram o impacto da desvalorização do dólar".





As Unidades de Negócios (UN) mais relevantes registaram um aumento de vendas, com a UN Rolhas a crescer 18%, a UN Matérias-Primas 15,2% e a UN Isolamentos 8,3%.





A margem EBITDA baixou meio ponto percentual para 19,4% e a Corticeira Amorim estima nova redução na segunda metade deste ano na UN Matérias-Primas, que representa quase um quarto da actividade, devido ao "consumo de cortiça da campanha de 2017".





Na UN Rolhas, que representa quase 75% das vendas, o crescimento de 18% das receitas e de 8,2% do EBITDA foi "favoravelmente influenciado pela consolidação das empresas adquiridas, especialmente a Bourrassé".





Na UN Aglomerados Compósitos as vendas desceram 1,2%, sendo que excluindo o efeito cambial a variação tinha sido positiva (+3,3%). No EBITDA a descida foi mais substancial uma vez que o aumento do preço da matéria-prima também penalizou.

A dívida líquida da Corticeira Amorim aumentou no semestre, superando a fasquia dos 100 milhões de euros, sendo que "este aumento deveu-se essencialmente ao valor pago pelas recentes aquisições (Bourassé, Sodiliège e Elfverson) e à consolidação da respectiva dívida no balanço da Corticeira Amorim".