Lucros da EDP aumentam 55% para 460 milhões de euros

A EDP anunciou esta quarta-feira, 30 de outubro, que fechou os primeiros nove meses do ano com um resultado líquido de 460 milhões de euros, o que representa um crescimento de 55% face ao período homólogo do ano passado.





Este resultado é explicado pelo crescimento da área de renováveis, bem como pelo desempenho no Brasil. Aliás, como foi comunicado esta quarta-feira de manhã ao lucro da EDP Renováveis disparou 197% para 342 milhões de euros.





Além disso, nos últimos 12 meses a EDP instalou mais "9 GW de energia eólica nos EUA, Europa e Brasil". E "desde o início de 2019 foram já celebrados contratos a longo prazo para venda da energia que será produzida por 2,4 GW de novos projetos de energia eólica e solar com entrada em operação prevista no período do atual plano estratégico 2019-2022, cobrindo perto de 70% do objetivo de crescimento para este período", detalha a elétrica.





No período em análise o EBITDA (resultado antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) subiu 10% nos primeiros nove meses do ano, para 2,66 mil milhões de euros, tendo beneficiado também "do forte crescimento no segmento de energias renováveis".





A capacidade média instalada eólica aumentou 3% para 11 GW, e a estratégia de rotação de acivos, materializada neste período com a venda de um conjunto de parques eólicos na Europa gerou um ganho de 200 milhões de euros".





Pelo contrário, a produção hídrica na Península Ibérica baixou 47% face a 2018 tendo sido impactada, nos primeiros nove meses de 2019, por recursos hídricos 39% abaixo da média histórica em Portugal, o que teve um impacto negativo no EBITDA em cerca de 250 milhões de euros.







(notícia em atualização)