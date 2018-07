Lucros da EDP Brasil disparam quase 60% para 441,8 milhões de reais

A EDP Brasil fechou os primeiros seis meses do ano com um resultado líquido de 441,8 milhões de reais, o equivalente a quase 100 milhões de euros. Os lucros ficam desta forma 59,6% acima do mesmo período do ano anterior e, de acordo com a empresa, reflectem "a consistência operacional e financeira da EDP em todas as áreas, com destaque para a distribuição e a produção termoeléctrica".





O EBITDA, beneficiando dos mesmos impulsionadores, cresceu 15,6% face ao primeiro semestre de 2017, atingindo os 1,2 mil milhões de reais. No que toca às receitas líquidas, e excluindo o negócio de construção, estas cifraram-se nos 4,9 mil milhões de reais, superando em quase 25% aquelas obtidas entre Janeiro e Junho do ano anterior.