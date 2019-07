Lucros da EDP Renováveis disparam quase 150% para 433,6 milhões  

A EDP Renováveis viu um aumento expressivo nos lucros do primeiro semestre, com um aumento da produção e do preço médio a impulsionar. A venda de ativos contribuiu com 219 milhões de euros.

A subsidiária de energias limpas da EDP, a EDP Renováveis (EDPR), registou uma subida de 147% nos resultados líquidos relativos aos primeiros seis meses do ano. O crescente portefólio e o aumento do preço médio de venda dão fôlego às contas.





