3.130 milhões de euros). No final de Junho, a dívida líquida da EDP Renováveis situava-se nos 3.216 milhões de euros, fruto da "caixa gerada pelos activos", dos investimentos realizados e a "liquidação de um swap". O mesmo aconteceu com a dívida financeira que aumentou para os 3.645 milhões de euros.



A EDP Renováveis lucrou 139 milhões de euros nos primeiros seis meses do ano, mais 4% do que tinha lucrado no mesmo período do ano passado. Há um ano a empresa liderada por João Manso Neto tinha duplicado os lucros para os 134 milhões de euros . Os resultados foram comunicados esta quarta-feira, dia 25 de Julho, à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Para este resultado contribuiu o aumento de 6% da produção de energia renovável. Essa subida entre Janeiro e Junho beneficiou do aumento de capacidade ao longo dos últimos 12 meses, assim como de um recurso eólico estável face ao período homólogo. A operação na América do Norte representou 56% do total da produção, seguido da Europa com 41% e o Brasil com 3%.As receitas da EDP Renováveis diminuíram 7% de 988 milhões de euros para 923 milhões de euros. Os custos operacionais agravaram-se em 1% para os 293 milhões de euros, sendo que foi a componente de custos com pessoal onde os encargos mais subiram. Isto porque o número de trabalhadores aumentou 9% dos 1.220 para os 1.326.Já o EBITDA (resultados antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) caiu 5% dos 719 milhões de euros para os 686 milhões de euros.A dívida líquida aumentou tanto face a Dezembro de 2017 (2.806 milhões de euros) como ao primeiro semestre do ano passado (Segundo a empresa, o total de investimentos líquidos no primeiro semestre atingiu os 422 milhões de euros, menos três milhões de euros do que tinha sido investido no mesmo período do ano passado. Este valor incluiu, por exemplo, o desinvestimento de uma participação de 20% num projecto eólico offshore no Reino Unido avaliada em 36 milhões de libras.Neste momento, a EDP Renováveis está sob a OPA dos chineses da China Three Gorges (CTG), tendo o conselho de administração da empresa recomendado a rejeição do preço da oferta . Desde que a proposta foi apresentada as acções estiveram a subir e atingiram recentemente um máximo histórico.

