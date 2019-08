Portugal esteve entre os que mais contribuíram para estes resultados. "Durante o período em análise, os cinco maiores contribuidores para a receita foram a Fosun Pharma, Yuyuan, Fosun Tourism Group, Fosun Insurance Portugal e Peak Reinsurance". Em conjunto, estas cinco subsidiárias responderam por 83% da receita total.



O crescimento da Fosun Insurance Portugal foi de 50%, o maior registado entre aquelas cinco subsidiárias, indica ainda o relatório. Apesar das quebras no segmento da saúde, o setor financeiro compensou. "O segmento financeiro teve um desempenho forte no BCP em Portugal, com um crescimento de 13% dos lucros atribuíveis aos acionistas, para 170 milhões de euros", refere a Fosun. "Na primeira metade de 2019, a Fosun reportou os seus melhores resultados intercalares de sempre. A receita cresceu 57% para 68,5 mil milhões de yuan [8,6 mil milhões de euros] e o lucro atribuível aos acionistas aumentou 11% para 7,61 mil milhões de yuan. Mais importante, com mais de 6,12 mil milhões de yuan de lucros gerados pelas operações industriais, o que representa um crescimento anual de 52%, fomos bem sucedidos na nossa iniciativa para nos focarmos nas operações industriais globais. Com este forte desempenho, o conselho de administração recomendou o primeiro dividendo intercalar de sempre, no valor de 0,13 dólares de Hong Kong por ação", indica o comunicado emitido esta manhã.

O grupo Fosun, principal acionista do BCP e dono da seguradora Fidelidade e da Luz Saúde, obteve lucros de 7,6 mil milhões de yuan (cerca de 957 milhões de euros) no primeiro semestre deste ano, valor que representa um aumento de 10,9% em relação a igual período do ano passado. Perante estes resultados, a administração do conglomerado chinês decidiu propor, pela primeira vez, o pagamento de dividendos intercalares aos acionistas.A justificar este crescimento esteve, principalmente, o setor industrial, aponta a Fosun no comunicado emitido esta terça-feira, 27 de agosto.