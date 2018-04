Lucros da Galp crescem 74% para 135 milhões de euros

A Galp Energia fechou os primeiros três meses deste ano com lucros de 135 milhões de euros, o que representa uma subida de 74% face aos 77 milhões obtidos em igual período do ano passado. Os valores referem-se ao resultado líquido RCA, que exclui efeitos de ‘stock’ e eventos não recorrentes.





Os lucros da empresa liderada por Carlos Gomes da Silva ficaram, assim, acima do esperado pelos analistas do BPI, que apontavam para 132 milhões de euros.