Lucros da Ibersol caíram 28,3% no primeiro semestre

Estas evoluções determinaram a queda de 13,1% do EBITDA para 23 milhões de euros. A empresa explica ainda que "a actividade em Espanha foi profundamente afectada pela redução de quota no Aeroporto de Barcelona e pelo período de concretização das aberturas nas novas concessões com importante reflexo no Ebitda." "Em Portugal prevê-se um ligeiro abrandamento do ritmo de crescimento das vendas na linha do que se verificou nos últimos meses, enquanto em Espanha os crescimentos serão mais moderados", antecipa a empresa no comunicado de apresentação de resultados. "A incerteza do impacto do Brexit na economia europeia e redução do tráfego de passageiros constitui um dos principais riscos no desempenho das concessões, nomeadamente nos aeroportos de destinos mais turísticos", acrescenta.

A Ibersol fechou o primeiro semestre com lucros de 7,8 milhões de euros, menos 28,3% do que em igual período do ano passado, revelou a empresa em comunicado enviado para a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).As receitas totais aumentaram 4% para 225,3 milhões de euros, contudo, os custos totais registaram um aumento superior (6,7%) para 215,2 milhões de euros. Todas as rubricas de custos aumentaram, mas a que registou a evolução mais pronunciada foi a dos custos com pessoal, num período que reflete o impacto do aumento do salário mínimo.