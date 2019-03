Lucros da Mota-Engil disparam para 24 milhões em ano de receitas recorde

A construtora assinala que cumpriu todas as metas previstas para 2018, excetuando o investimento, onde aplicou mais dinheiro do que o previsto.

A Mota-Engil fechou 2018 com um resultado líquido de 24 milhões de euros, o que compara de forma favorável com os 2 milhões de euros alcançados no ano anterior.



Em comunicado à CMVM (apenas disponível em inglês), a construtora liderada por Gonçalo Moura Martins assinala que a melhoria dos resultados ficou a dever-se à evolução positiva conseguida em todas as geografias, o que levou as receitas a subirem 8% para um valor recorde de 2.818 milhões de euros.



O EBITDA aumentou 1% para 409 milhões de euros, sendo que a margem EBITDA desceu um ponto percentual para 15%. Os resultados operacionais subiram 22% e os resultados financeiros negativos baixaram para quase metade (-57 milhões de euros). A parte fiscal também deu um contributo positivo, já que os resultados antes de impostos aumentaram 50%. A taxa de imposto efetiva ficou em 31%.



A Mota-Engil é das poucas cotadas portuguesas que não apresenta resultados trimestrais, pelo que de 2018 só eram conhecidos os números do primeiro semestre. A segunda metade do ano foi mais favorável do que a primeira, já que os lucros atingiram 18 milhões de euros, as receitas cresceram 12% e o EBITDA aumentou 11%.



Na apresentação de resultados a Mota-Engil assinala que das metas definidas para 2018 apenas uma não foi atingida: o investimento estava previsto no intervalo entre 150 e 200 milhões de euros e atingiu 287 milhões de euros.



A construtora destaca ainda que conseguiu crescer em todas as geografias onde estão presente. As receitas cresceram 3% na Europa, 5% em África e 13% na América Latina. Ao nível do EBITDA a única descida registou-se na Europa (-49%).

A Mota-Engil fechou 2018 com uma carteira de encomendas de 5,5 mil milhões de euros, valor que a companhia diz ser o mais elevado de sempre.

A dívida líquida da Mota-Engil atingiu 953 milhões de euros, o que representa 2,3 vezes o EBITDA, em linha com o registado no final do ano passado (2,4x). O custo da dívida baixou 7 décimas no espaço de um ano, situando-se agora nos 5%.