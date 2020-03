Lucros da Mota-Engil sobem 12,5% para 27 milhões

A Mota-Engil fechou o ano de 2019 com um resultado líquido de 27 milhões de euros, o que traduz um aumento de 12,5% face aos lucros de 24 milhões de euros obtidos no exercício de 2018.





Segundo os dados preliminares divulgados pela construtora esta terça-feira, 10 de março, este resultado foi obtido num ano em que o volume de negócios atingiu os 2,8 mil milhões de euros e a margem operacional se fixou nos 15%.





A empresa liderada por Gonçalo Moura Martins revela ainda que o investimento líquido foi de aproximadamente 260 milhões de euros, em 2019, enquanto a dívida líquida consolidada se fixou nos 1,19 mil milhões de euros.





No que respeita à carteira de encomendas, ficou "acima do guidance", segundo a Mota-Engil, subindo no segundo semestre para 5,4 mil milhões de euros.





Os resultados completos relativos ao ano passado serão divulgados esta quinta-feira, 12 de março.





As ações da construtora estão a valorizar 6,96% para 1,09 euros.



(Notícia atualizada às 08h55)