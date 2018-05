Lucros da Navigator sobem 50% para 53 milhões

Miguel Baltazar/Negócios

A The Navigator Company registou nos primeiros três meses deste ano um aumento de 49,7% dos resultados líquidos, que atingiram os 53,2 milhões de euros. Este resultado ficou abaixo das estimativas dos analistas, que apontavam para 56 milhões.



Em comunicado divulgado esta quinta-feira, 10 de Maio, à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, a empresa liderada por Diogo da Silveira (na foto) refere que o volume de negócios recuou 2% neste período para 284,9 milhões de euros, "afectado pela redução nos volumes de venda de pasta".



Já o EBITDA cresceu 23% para 110,9 milhões de euros. Excluindo o negócios de "pellets" nos EUA, que o grupo alienou, o EBITDA foi de 101,5 milhões, ou seja, mais 7,6%.



No comunicado, a Navigator refere ter concretizado a venda do negócio de "pellets" durante este primeiro trimestre, o que representou um encaixe de 67,6 milhões de euros, equivalente a 67% do valor da venda, tendo a mais valia sido de 15,8 milhões.



Ainda nos EUA, o grupo revela ter visto confirmada a redução da taxa anti-dumping para 0% pelas autoridades americanas no período de Agosto de 2015 a Fevereiro de 2017.

Como recorda, a taxa vigorou inicialmente entre 20 de Agosto de 2015 e 11 de Janeiro de 2016 era de 29,53%, tendo sido revista para 7,8%, valor que vigorou até Fevereiro de 2017.

A Navigator "caucionou um montante equivalente a cerca de 30 milhões de euros até final de Fevereiro de 2017 e, uma vez confirmada a decisão de aplicação da taxa de 0%, dará seguimento ao pedido de reembolso do montante já depositado", afirma.

Relativamente aos resultados dos primeiros três meses deste ano, o grupo salienta ainda a redução da sua dívida líquida, que no final de 2017 era de 692,7 milhões, e em Março passado de 558,7 milhões de euros, reflectindo o encaixe com a venda do negócio nos EUA.

O investimento do grupo aumentou 14,3 milhões face ao mesmo período de 2017, totalizando 28,6 milhões. Os dois grandes projectos que tem em curso - a construção da fábrica de tissue em Cacia e a melhoria da unidade da Figueira da Foz - representaram 53% desse valor.

Relativamente aos custos, que não divulga no comunicado, o grupo fala apenas na evolução "desfavorável do preço de alguns produtos químicos, em particular da soda caustica, cujo custo unitário se agravou em mais de 60% no trimestre". Refere também o aumento dos custos com pessoal devido ao incremento do número de colaboradores com o novo projecto de tissue em Cacia.