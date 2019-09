Lucro da Reditus cresceu 43% no semestre

O primeiro semestre foi pautado por quebra nas receitas, compensadas pela redução de custos. Evoluções que permitiram à Reditus fechar o primeiro semestre com um lucro 43% superior ao registado no ano passado.

A Reditus terminou o primeiro semestre do ano com lucros de 86 mil euros, mais 43,3% do que os 60 mil euros registados em igual período do ano passado, revelou a empresa em comunicado este sábado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).