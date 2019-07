Lucros da REN descem para 51,1 milhões

A Redes Energéticas Nacionais (REN) registou uma quebra de 3,3%, para os 51,1 milhões de euros, nos lucros do primeiro semestre do ano, em comparação com o período homólogo, anunciou a companhia liderada por Rodrigo Costa em comunicado.





No comunicado enviado à imprensa, a empresa justifica a queda com o pagamento da Contribuição Extraordinária para o Setor Energético, que se cifrou nos 24,4 milhões de euros, "elevando a taxa efetiva de imposto para 38,8%".

O EBITDA totalizou 247,4 milhões de euros, reduzindo 2% em relação a igual período do ano anterior. Esta evolução é explicada "sobretudo pela diminuição da remuneração dos ativos". A impedir maiores quebras esteve o aumento do EBITDA referente à área de distribuição de Gás Natural (Portgás), assim como o contributo positivo da Electrogas.



Contudo, os resultados financeiros e a descida dos impostos mitigaram o impacto negativo do EBITDA no resultado líquido. Os resultados financeiros melhoraram de 27,3 milhões negativos para os 26,9 milhões negativos. A redução do valor a pagar na rubrica dos impostos foi de 1,4 milhões de euros.