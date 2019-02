Lucros da Semapa aumentam 7% em 2018

A empresa liderada por João Castello Branco reportou lucros de 132,6 milhões de euros no ano passado, um aumento de 6,8% face ao mesmo período de 2017.

Pedro Ferreira/Correio da Manhã

O resultado líquido atribuível a acionistas da Semapa atingiu os 132,6 milhões de euros em 2018, o que correspondeu a um crescimento de 6,8% face ao ano precedente, informou em comunicado à CMVM a empresa liderada por João Castello Branco (na foto).



A evolução do resultado líquido é explicada essencialmente pelo efeito combinado de vários factores, face ao período homólogo: aumento do EBITDA total em cerca de 47,8 milhões de euros; diminuição de depreciações, amortizações, perdas por imparidade e provisões no valor de 6,4 milhões de euros; agravamento dos resultados financeiros líquidos em cerca de 5 milhões de euros; e aumento dos impostos sobre o rendimento em cerca de 28,9 milhões de euros, refere a Semapa.



O volume de negócios consolidado da holding que controla a Navigator e a Secil foi de 2.198 milhões de euros, tendo aumentado 1,5% face a 2017.

As exportações e vendas no exterior ascenderam a 1.664,9 milhões de euros, o que representa 75,8% do volume de negócios, acrescentou a empresa.



Já o EBITDA (lucros antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) aumentou 9,5% face ao ano precedente, atingindo 548,5 milhões de euros. A margem consolidada situou-se nos 25%, 1,8 pontos percentuais acima da registada em 2017.



A Semapa chegou ao final do ano com uma dívida líquida de 1.551,6 milhões de euros, o que representou uma redução de 122 milhões de euros face ao registado a 31 de dezembro de 2017, tendo sido explicado positivamente pela geração de cash flow operacional, entre outros contributos dos vários segmentos de actividade da empresa.

(notícia atualizada às 21:39)