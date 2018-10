Lucros da Sonae Indústria aumentam 8% até Setembro

A Sonae Indústria fechou Setembro com um resultado líquido acumulado de 22,6 milhões de euros, mais 8% do que no ano passado, de acordo com o comunicado emitido esta quarta-feira, 24 de Outubro, para a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).O período em causa foi marcado por uma queda de 5,6% do volume de negócios para 168,9 milhões de euros. "Esta evolução deveu-se a uma menor contribuição dos negócios integralmente detidos, principalmente devido à depreciação do dólar Canadiano, e à redução da contribuição da Sonae Arauco em cerca de 7,6 milhões de euros, que foi afetada pelo facto das duas fábricas da Sonae Arauco em Portugal atingidas pelos incêndios florestais em outubro de 2017, apenas terem retomado gradualmente a produção nos primeiros quatro meses do corrente ano (deve realçar-se que o montante do seguro relacionado com perdas de exploração não é contabilizado no volume de negócios)", explica a empresa.O EBITDA recuou 27,9% para 22,1 milhões de euros. Estas evolução ditaram uma queda de 41,8% dos resultados operacionais da Sonae Indústria.

"O valor de impostos correntes foi de 4,6 milhões de euros para os primeiros nove meses do ano, uma diminuição de cerca de 1,5 milhões de euros", face ao mesmo período do ano passado, "sobretudo devido à diminuição dos impostos no Canadá", explica a empresa liderada por Paulo Azevedo no comunicado.

A Sonae Indústria realça aind a que o aumento dos lucros "resulta da melhoria dos resultados líquidos da Sonae

Arauco".