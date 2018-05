Lucros da Sonae Indústria caem para 3,8 milhões no primeiro trimestre

Os lucros da Sonae Indústria, considerando a parceria com a Sonae Arauco, fixaram-se em 3,8 milhões de euros nos primeiros três meses deste ano, menos 2,6 milhões do que no mesmo período do ano passado. As vendas caíram 11 milhões, para 153 milhões de euros.

A redução homóloga de 40% no EBITDA dos negócios integralmente detidos pela Sonae indústria foi o principal culpado pela queda dos lucros do grupo, considerando a Sonae Arauco, no primeiro trimestre deste ano, para 3,8 milhões de euros, menos 2,6 milhões do que no mesmo período do ano passado, explicou a empresa esta quarta-feira, 9 de Maio, em comunicado enviado para a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Apesar da quebra do resultado líquido, Paulo Azevedo, presidente da Sonae Indústria, enfatizou o facto de a empresa ter atingido, "mais uma vez, resultados líquidos positivos".

Considerando ainda a participação de 50% na Sonae Arauco, "o EBITDA recorrente pro-porcional dos últimos doze meses atingiu 85 milhões de euros e o rácio de alavancagem foi de 3,8 vezes" o EBITDA, destacou também Paulo Azevedo.

Nos comentários que acompanham o comunicado enviado à CMVM, o presidente da Sonae Indústria dá conta que

"O EBITDA recorrente dos negócios integralmente detidos foi negativamente afectado pelos resultados do nosso negócio na América do Norte, que sofreram o impacto da depreciação do dólar canadiano face ao Euro, e pelo aumento dos custos da madeira e energia, este último devido ao frio extremo registado na região onde a Sonae Indústria opera", justificou o presidente da Sonae Indústria no mesmo comunicado enviado à CMVM.





Apesar disso, "é de realçar que os volumes de vendas e o volume de negócios em moeda local na América do Norte foram superiores aos do ano anterior e que, apesar da margem EBITDA no trimestre ter sido menor quando comparada com os seus níveis históricos, esperamos alguma recuperação da margem nos próximos trimestres e em particular durante o segundo semestre de 2018", sublinhou Azevedo.







