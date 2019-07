Sem efeitos extraordinários, os lucros ficaram nos 17,5 milhões de euros.



No primeiro semestre, a Sonaecom realizou um volume de negócios de 92,8 milhões de euros na área de tecnologia, o que elevou o consolidado aos 100,5 milhões, mais 27,3% que em igual período do ano passado. O que significa que os restantes 7,7 milhões estarão no negócio dos media, no qual a empresa tem o Público, do qual não é descriminado qualquer valor, dizendo-se apenas que cresceu 4,1% das receitas.



O EBITDA consolidado decresceu para 24,5 milhões de euros, menos 58,8%, também devido ao mesmo fator da Outsystems.

A Sonaecom lucrou, no primeiro semestre deste ano, 17,5 milhões de euros, o que significa uma queda de 64,9% já que compara com os 49,8 milhões que tinha registado há um ano devido à mais-valia registada pela ronda de financiamento da Outsystems, anunciou a empresa em comunicado à CMVM Estes resultados são apresentados também antes da venda da WeDo que a empresa do universo Sonae já disse que ia representar uma mais-valia de 4,5 milhões de euros