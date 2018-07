Pedro Elias/Negócios

A Sonaecom lucrou 62,9 milhões de euros no primeiro semestre deste ano, mais 4,6 vezes que os 13,6 milhões de euros de há um ano, anunciou a empresa liderada por Ângelo Paupério.Os resultados foram impulsionados pelo ganho de capital geral pela distribuição de 57,8 milhões de euros de capital da Armilar Venture relacionados com a ronda de financiamento da Outsystems.Esta distribuição permitiu à empresa melhorar a sua posição de caixa, que totalizou 243 milhões de euros, o que também é justificado pelos dividendos recebidos da Zopt, empresa que detém 50% da Nos, e na qual a Sonaecom detém 50%.O que permitiu compensar o "cash flow" operacional negativode 3,8 milhões de euros, e dos investimentos que totalizaram 9,7 milhões de euros, além da distribuição de 11,3 milhões de dividendos.A participação indirecta na Nos é registada pelo método de equivalência patrimonial, e contribui com quase 19 milhões de euros para os resultados da Sonaecom.O EBITDA dos negócios da Sonaecom (tecnologia e media) ficou-se nos 1,3 milhões de euros.Poucos dados são dados, aliás, em relação ao negócio de media. É descrito apenas que "o desempenho positivo das receitas de subscrição online e conteúdos conjuntamente com uma nova metodologia de registo de custos de distribuição traduziram-se num crescimento de 0,5% no total das receitas, quando comparadas com o primeiro semestre de 2017". Já em Julho, foi comunicado que a direcção do Público iria ser mudada. David Dinis saiu depois da administração ter feito saber que iria demitir oO EBITDA de media continua, no entanto, negativo, se levarmos em conta que a Sonaecom teve um EBITDA de 1,3 milhões no consolidado, mas no sector das tecnologias superior os 3 milhões de euros. O que significa que media "comeu" a rentabilidade das tecnologias.Na área da tecnologia - a principal se excluída a participação indirecta na Nos - o volume de negócios atingiu 75,4 milhões de euros, ficando os custos nos 71,8 milhões de euros, o que representa subidas homólogas, respectivas, de 8,7% e 7,8%. O que contribuiu para que, em termos consolidados, a Sonaecom tivesse registado receitas de 82,7 milhões de euros, mais 8,2%, e custos de 82,3 milhões de euros.