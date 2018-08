Lucros da Tencent caem pela primeira vez numa década

A Tencent, uma das mais valiosas tecnológicas chinesas, registou uma quebra nos lucros pela primeira vez em pelo menos dez anos. A suspensão da aprovação de jogos, ditada por uma nova regulação, terá afectado o desempenho desta gigante.





A regulação chinesa atingiu em cheio o jogo para telemóveis Honour of Kings, uma "cash cow" da empresa, isto é, um negócio chave para os lucros. O crescimento foi inferior às expectativas e requereu uma maior despesa e, portanto, menos retorno sobre este investimento.